Польские фермеры перестали пропускать пассажирские автобусы на одном из КПП с Украиной
13:20 11.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Протестующие в Польше фермеры не пропускают пассажирские автобусы на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Ягодин — Дорогуск» на границе с Украиной. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на водителей, стоящих в очереди на границе.
Отмечается, что движение автобусов перекрыто в обе стороны — как с Украины в Польшу, так и из Польши на Украину.
Причины случившегося не называются.
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