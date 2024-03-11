Польские фермеры перестали пропускать пассажирские автобусы на одном из КПП с Украиной

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Протестующие в Польше фермеры не пропускают пассажирские автобусы на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Ягодин — Дорогуск» на границе с Украиной. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на водителей, стоящих в очереди на границе.

Отмечается, что движение автобусов перекрыто в обе стороны — как с Украины в Польшу, так и из Польши на Украину.

Причины случившегося не называются.