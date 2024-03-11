Трехсторонние военно-морские учения РФ, КНР и Ирана начнутся 12 марта
13:32 11.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основной этап военно-морских учений «Морской пояс безопасности — 2024» с участием Ирана, России и Китая стартует 12 марта и пройдет в северной части Индийского океана. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
По его сведениям, на учениях также будут присутствовать представители вооруженных сил Азербайджана, Казахстана, Омана, Пакистана и ЮАР. Целями учений являются укрепление безопасности в регионе, защита международной морской торговли, борьба с пиратством и терроризмом, обмен оперативным и тактическим опытом в области проведения морских операций, указывает Tasnim.
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