ВС Польши и других стран Европы находятся в разобранном состоянии — польский генерал
14:00 11.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Польши должны активизировать усилия по восстановлению потенциала вооруженных сил (ВС) страны, которые находятся «в разобранном состоянии», как и армии других государств Европы. Такое мнение высказал бывший командующий сухопутными силами ВС республики генерал Вальдемар Скшипчак в интервью агентству PAP.
«Мы должны восстановить [потенциал польских] вооруженных сил, так как в настоящий момент у них нет [достаточного количества] техники, и армия находится в разобранном состоянии, как и другие европейские армии», — отметил эксперт. Он подчеркнул, что у Польши имеются возможности для того, чтобы создать сильнейшие в регионе ВС. Тем не менее, по словам генерала, Варшаве «необходимо утроить усилия» для того, чтобы завершить модернизацию армии страны в короткие сроки, примерно за 2-3 года.
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