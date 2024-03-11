0
0
184
НОВОСТИ

В партии Пашиняна заявили, что Армения не делает шаги против России

14:12 11.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Слова о том, что Армения совершает какие-либо действия против России, являются провокацией. Как заявил на брифинге замглавы постоянной парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции, член партии премьер-министра Никола Пашиняна Вагаршак Акобян, Москва остается союзником Еревана.

«Армения ничего не делает против какой-либо страны, особенно против России, потому что до сих пор мы считаемся союзником России и страной, находящейся в одной экономической зоне. Оценка, согласно которой некоторые наши шаги направлены против России, является всего лишь провокацией и не имеет ничего общего с реальностью. Мы делаем все возможное, чтобы иметь нормальные отношения со всеми нашими партнерами и не работать против кого-либо. Мы не можем работать против кого-либо. Мы работаем на благо Армении, если это может быть воспринято как работа против кого-то, я считаю это неправильной оценкой и неправильным толкованием политической ситуации», — отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 11.03.2024
Путин утвердил денонсацию соглашения с Великобританией о рыболовстве
0
24
15:12 11.03.2024
РФ производит почти в три раза больше снарядов, чем Запад может поставлять Украине — CNN
0
85
15:00 11.03.2024
Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов
0
104
14:42 11.03.2024
Фонды российских акций набирают обороты
0
143
14:32 11.03.2024
Евросоюз в 2023 году на 38% нарастил импорт российского СПГ — Новак
0
169
14:00 11.03.2024
ВС Польши и других стран Европы находятся в разобранном состоянии — польский генерал
0
184
13:32 11.03.2024
Трехсторонние военно-морские учения РФ, КНР и Ирана начнутся 12 марта
0
228
13:20 11.03.2024
Польские фермеры перестали пропускать пассажирские автобусы на одном из КПП с Украиной
0
227
13:05 11.03.2024
Расположение элитных войск ВСУ уничтожено в Харьковской области — силовики
0
295
13:00 11.03.2024
Путин поручил проработать нацпроект по воспитанию на основе традиционных ценностей
0
258

Возврат к списку