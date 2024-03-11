В партии Пашиняна заявили, что Армения не делает шаги против России

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Слова о том, что Армения совершает какие-либо действия против России, являются провокацией. Как заявил на брифинге замглавы постоянной парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции, член партии премьер-министра Никола Пашиняна Вагаршак Акобян, Москва остается союзником Еревана.

«Армения ничего не делает против какой-либо страны, особенно против России, потому что до сих пор мы считаемся союзником России и страной, находящейся в одной экономической зоне. Оценка, согласно которой некоторые наши шаги направлены против России, является всего лишь провокацией и не имеет ничего общего с реальностью. Мы делаем все возможное, чтобы иметь нормальные отношения со всеми нашими партнерами и не работать против кого-либо. Мы не можем работать против кого-либо. Мы работаем на благо Армении, если это может быть воспринято как работа против кого-то, я считаю это неправильной оценкой и неправильным толкованием политической ситуации», — отметил он.