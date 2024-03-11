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РФ производит почти в три раза больше снарядов, чем Запад может поставлять Украине — CNN

15:12 11.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия производит почти в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа могут отправить на Украину. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на разведданные НАТО.

По оценкам спецслужб стран альянса, РФ производит около 250 тыс. артиллерийских снарядов в месяц, т. е. около 3 млн в год. По словам высокопоставленного сотрудника европейской разведки, страны Европы и США в совокупности могут ежегодно отправлять на Украину только около 1,2 млн снарядов. Как заявил телеканалу неназванный высокопоставленный чиновник альянса, в настоящее время НАТО «находится в состоянии производственной войны».

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