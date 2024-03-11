Путин утвердил денонсацию соглашения с Великобританией о рыболовстве
15:32 11.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве. Документ, опубликованный на портале правовой информации, лишает недружественную страну возможности вести промысел в Баренцевом море.
Денонсируемое соглашение было подписано СССР и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в 1956 году и вступило в силу в марте 1957 года. В соответствии с документом, правительство Советского Союза разрешало британским рыболовным судам промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, а также вдоль побережья острова Колгуев. Кораблям также позволялось свободно плавать и становиться на якорь в этих водах. Так как Россия является правопреемником СССР, договор продолжил действовать и после распада Союза. Соответственно, такая возможность у британских кораблей сохранялась до настоящего времени.
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