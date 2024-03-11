У НАТО нет планов увеличить число стран альянса, размещающих ядерное оружие — Столтенберг
16:00 11.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО не планирует увеличивать число стран альянса, размещающих ядерное оружие. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии поднятия флага Швеции в штаб-квартире в связи с присоединением этой страны к альянсу.
«У нас нет планов увеличить (число — прим. ТАСС) стран НАТО, которые размещают ядерное оружие», — сказал он.
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