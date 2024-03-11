У НАТО нет планов увеличить число стран альянса, размещающих ядерное оружие — Столтенберг

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО не планирует увеличивать число стран альянса, размещающих ядерное оружие. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии поднятия флага Швеции в штаб-квартире в связи с присоединением этой страны к альянсу.

«У нас нет планов увеличить (число — прим. ТАСС) стран НАТО, которые размещают ядерное оружие», — сказал он.