В РФ ужесточаются требования к производителям алкоголя

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к производителям этилового спирта и алкогольной продукции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон меняет требования к уставному капиталу организаций, обращающихся за получением лицензии на производство этилового спирта, и повышает его с 10 до 100 млн рублей. При этом вводится запрет на оплату уставного капитала неденежными и заемными средствами учредителей.

Устанавливается также, что, если стоимость активов организации опустится ниже 100 млн рублей, у нее в судебном порядке смогут отозвать лицензию на производство этилового спирта.