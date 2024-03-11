В РФ ужесточаются требования к производителям алкоголя
17:12 11.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к производителям этилового спирта и алкогольной продукции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон меняет требования к уставному капиталу организаций, обращающихся за получением лицензии на производство этилового спирта, и повышает его с 10 до 100 млн рублей. При этом вводится запрет на оплату уставного капитала неденежными и заемными средствами учредителей.
Устанавливается также, что, если стоимость активов организации опустится ниже 100 млн рублей, у нее в судебном порядке смогут отозвать лицензию на производство этилового спирта.
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