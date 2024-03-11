Поставки яиц из Белоруссии в РФ выросли в 2,7 раза, до 148 млн штук — Россельхознадзор

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки яиц из Белоруссии в Россию с начала 2024 года составили 148 млн штук, что в 2,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Россельхознадзор.

«Из Турции с начала 2024 года импортировано 12,3 млн шт. яиц, из Белоруссии — 148 млн шт. яиц, что в 2,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2023 году из Белоруссии в Россию за указанный период было отгружено 53,5 млн шт. яиц», — говорится в сообщении.