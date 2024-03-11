Израиль на пути к «абсолютной победе» в Газе, «доберется» до лидеров ХАМАС — Нетаньяху

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль находится на пути к «абсолютной победе» в секторе Газа. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пообещав «добраться» до высшего руководства радикального палестинского движения ХАМАС.

«Мы [Израиль] на пути к абсолютной победе [в секторе Газа]. На пути к этой победе мы уже уничтожили номер 4 в ХАМАС. Номера 3, 2 и 1 — в пути. Все смертны, мы доберемся до всех», — заявил Нетаньяху. Видеоролик с выступлением премьера распространила его канцелярия.