Путин установил почетное звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы»
18:40 11.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как следует из указа, звание будет присваиваться высокопрофессиональным работникам уголовно-исполнительной системы за личные заслуги в исполнении уголовных наказаний и мер пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста, а также в обеспечении укрепления правопорядка и законности в профильных учреждениях. Кроме того, основанием для присуждения звания будут заслуги в подготовке квалифицированных кадров для организаций уголовно-исполнительной системы и в достижении иных значимых результатов в совершенствовании деятельности профильных органов и учреждений.
Указ подписан в преддверии Дня работника уголовно-исполнительной системы, который ежегодно отмечается в РФ 12 марта.
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