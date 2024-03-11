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Путин установил почетное звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы»

18:40 11.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из указа, звание будет присваиваться высокопрофессиональным работникам уголовно-исполнительной системы за личные заслуги в исполнении уголовных наказаний и мер пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста, а также в обеспечении укрепления правопорядка и законности в профильных учреждениях. Кроме того, основанием для присуждения звания будут заслуги в подготовке квалифицированных кадров для организаций уголовно-исполнительной системы и в достижении иных значимых результатов в совершенствовании деятельности профильных органов и учреждений.

Указ подписан в преддверии Дня работника уголовно-исполнительной системы, который ежегодно отмечается в РФ 12 марта.

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