Макрон может перенести поездку на Украину из-за взрывов у порта Одессы — СМИ
20:00 11.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Елисейский дворец может вновь сдвинуть сроки визита президента Франции Эмманюэля Макрона на Украину, который уже переносился с февраля на середину марта. Как сообщает газета La Tribune со ссылкой на источник в администрации французского лидера, это связано с произошедшими у порта Одессы взрывами во время визита греческого премьера в этот город.
По информации источника издания, в Елисейском дворце «очень серьезно отнеслись к падению российской ракеты (6 марта — прим. ТАСС) менее чем в 500 метрах от порта Одессы, который посетили президент Украины [Владимир Зеленский] и премьер-министр Греции [Кириакос] Мицотакис». «Мы восприняли это как послание», — приводит газета слова источника.
Собеседники La Tribune подтвердили, что Макрон все еще хочет посетить Украину, но «необязательно в те сроки, на которые рассчитывали соответствующие ведомства». Также Макрон теперь рассматривает вариант посетить Украину в сопровождении других лидеров, как в июне 2022 года, когда вместе с ним в Киев прибыли лидеры ФРГ и Италии. Как пишет газета, к поездке также могут присоединиться главы стран Балтии, Великобритании, Нидерландов, Румынии и Чехии, «которые выступают за более жесткую линию в отношении Кремля».
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