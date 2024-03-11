20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители украинского Купянска поддерживают Россию и настроены против находящихся в городе солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил американский новостной портал The Daily Beast.

По его сведениям, у украинских военных в Купянске кончаются боеприпасы и вооружения в то время, «как они ведут бои за то, чтобы сохранить контроль над городом, который даже не хочет, чтобы его спасали от россиян».

Как сообщил один из украинских военных порталу, солдаты ВСУ предпочитают не снимать жилье в Купянске, поскольку опасаются, что информацию о месте их жительства могут раскрыть силам РФ пророссийски настроенные жители. Украинские военные также якобы обычно не принимают еду от местного населения, поскольку опасаются, что она может быть отравлена. Солдаты отмечают, что «часть населения не приемлет их присутствия», констатирует The Daily Beast.

В статье говорится, что из 28 тыс. жителей Купянска в городе остались около 11 тыс. Портал приводит данные украинских СМИ, согласно которым в ВСУ считают, что до 50% жителей города могут поддерживать Россию. В материале отмечается, что «пророссийские настроения зафиксированы в восточных регионах Украины».