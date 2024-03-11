Столтенберг в ответ папе Римскому заявил, что Украине нужно оружие, а не белые флаги

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный Секретарь НАТО Йелс Столтенберг считает, что Украине нужны поставки вооружения, а не белые флаги, тем самым не соглашаясь с недавним высказывание папы Римского. Об этом генсек заявил в интервью агентству Reuters.

«Если мы хотим мирного и долгосрочного решения, достигнутое на переговорах, то следует оказывать военную поддержку Украине, — заявил политик, — то, что происходит за столом переговоров, неразрывно связано устойчивостью на поле боя».

Отвечая на вопрос, означает ли его реакция, что сейчас неуместно говорить о белом флаге, Столтенберг заявил, что «сейчас не время говорить о капитуляции украинцев». Он добавил, что такая ситуация будет «трагедией для украинцев» и «будет опасна для всех нас».

Папа Римский Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI 9 марта призвал к началу переговорного процесса по Украине с привлечением международных посредников. По его словам, когда кто-то видит, что «повержен, что что-то не получается, нужно проявить мужество и пойти на переговоры», чтобы не допустить худшего и избежать новых смертей. При этом в своем ответе он использовал термин «белый флаг», что было интерпретировано многими СМИ как призыв к капитуляции Киева. Папа Римский, в то же время указали в Ватикане, говорит о том, что переговоры «никогда не означают капитуляцию, но мужество».