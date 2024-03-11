Столтенберг в ответ папе Римскому заявил, что Украине нужно оружие, а не белые флаги
21:20 11.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный Секретарь НАТО Йелс Столтенберг считает, что Украине нужны поставки вооружения, а не белые флаги, тем самым не соглашаясь с недавним высказывание папы Римского. Об этом генсек заявил в интервью агентству Reuters.
«Если мы хотим мирного и долгосрочного решения, достигнутое на переговорах, то следует оказывать военную поддержку Украине, — заявил политик, — то, что происходит за столом переговоров, неразрывно связано устойчивостью на поле боя».
Отвечая на вопрос, означает ли его реакция, что сейчас неуместно говорить о белом флаге, Столтенберг заявил, что «сейчас не время говорить о капитуляции украинцев». Он добавил, что такая ситуация будет «трагедией для украинцев» и «будет опасна для всех нас».
Папа Римский Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI 9 марта призвал к началу переговорного процесса по Украине с привлечением международных посредников. По его словам, когда кто-то видит, что «повержен, что что-то не получается, нужно проявить мужество и пойти на переговоры», чтобы не допустить худшего и избежать новых смертей. При этом в своем ответе он использовал термин «белый флаг», что было интерпретировано многими СМИ как призыв к капитуляции Киева. Папа Римский, в то же время указали в Ватикане, говорит о том, что переговоры «никогда не означают капитуляцию, но мужество».
НОВОСТИ
- 20:40 11.03.2024
- Жители Купянска выражают поддержку РФ и настроены против солдат ВСУ — The Daily Beast
- 20:00 11.03.2024
- Макрон может перенести поездку на Украину из-за взрывов у порта Одессы — СМИ
- 19:20 11.03.2024
- Российские войска подорвали выведенный в Днепр буксир ВСУ — Сальдо
- 18:40 11.03.2024
- Путин установил почетное звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы»
- 18:00 11.03.2024
- Израиль на пути к «абсолютной победе» в Газе, «доберется» до лидеров ХАМАС — Нетаньяху
- 17:57 11.03.2024
- «Школа 21» открылась в Белгороде
- 17:32 11.03.2024
- Поставки яиц из Белоруссии в РФ выросли в 2,7 раза, до 148 млн штук — Россельхознадзор
- 17:12 11.03.2024
- В РФ ужесточаются требования к производителям алкоголя
- 17:00 11.03.2024
- Правительство Польши скрывало возможный рост «энергетической бедности» в стране — СМИ
- 16:32 11.03.2024
- США намерены еще сильнее ограничить Китаю доступ к американским технологиям в области ИИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать