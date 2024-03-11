Военный потенциал Украины ослабевает — директор Нацразведки США
22:40 11.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские спецслужбы считают, что военный потенциал Украины ослабевает. Об этом сообщила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.
«Уход Украины из Авдеевки и ее попытки не допустить дальнейших территориальных потерь в последние несколько недель вскрыли эрозию военного потенциала Украины, сопровождающуюся сокращением внешней военной помощи», — сказала она, выступая на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.
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