Военный потенциал Украины ослабевает — директор Нацразведки США

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские спецслужбы считают, что военный потенциал Украины ослабевает. Об этом сообщила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

«Уход Украины из Авдеевки и ее попытки не допустить дальнейших территориальных потерь в последние несколько недель вскрыли эрозию военного потенциала Украины, сопровождающуюся сокращением внешней военной помощи», — сказала она, выступая на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.