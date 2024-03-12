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НОВОСТИ

Над регионами России, включая Подмосковье, за ночь уничтожено и перехвачено 25 БПЛА

09:00 12.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили за ночь 25 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Московской, Орловской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением 25 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Московской (2 БПЛА), Ленинградской (1 БПЛА), Белгородской (7 БПЛА), Курской (11 БПЛА), Брянской (1 БПЛА), Тульской (1 БПЛА) и Орловской (2 БПЛА) областей», — сказали в ведомстве.

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