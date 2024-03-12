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Поддержка Украины помогает США сдерживать КНР — директор ЦРУ

09:20 12.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты оказывают помощь Украине в том числе потому, что такая деятельность способствует сдерживанию Китая. Об этом заявил в понедельник директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.

«Я считаю, что мы совершенно способны продолжать поддерживать Украину в конфликте, последствия которого выходят далеко за пределы Украины и европейской безопасности. Продолжение поддержки Украины не только не происходит за счет сдерживания Китая, но и в действительности помогает сдерживать Китай. Будь то применительно к Тайваню, Южно-Китайскому морю или другим точкам», — подчеркнул глава ЦРУ, выступая на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США

«По нашей оценке, [председатель КНР] Си Цзиньпин был отрезвлен. Особенно тем, что произошло в первый год войны», — утверждал Бернс, комментируя вопрос о реакции Пекина на ситуацию на Украине и вокруг нее. На взгляд руководителя ЦРУ, Си Цзиньпин не ожидал тех действий, которые предприняли после начала Россией специальной военной операции (СВО) Киев и Запад, прежде всего США.

Если Вашингтон не возобновит масштабные поставки оружия и военной техники Киеву, то Запад столкнется с последствиями как в Европе, так и «во всех регионах Индийского и Тихого океанов», убежден Бернс. С его точки зрения, отказ США от дальнейшей поддержки Украины не только будет усиливать сомнения в надежности США среди их союзников и партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и «распалит амбиции китайского руководства», касающиеся Тайваня и Южно-Китайского моря.

При этом глава ЦРУ также сообщил, что «только что» нанес 10-й по счету за время СВО визит на Украину. Никаких деталей Бернс не привел.

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