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НОВОСТИ

Премьер-министр Гаити покинет свой пост

09:32 12.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри подал в отставку. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Мы признаем его отставку после создания переходного президентского совета и назначения временного премьер-министра», — приводит агентство слова председателя Карибского сообщества (КАРИКОМ) и президента Гайаны Мухаммеда Ирфаана Али.

Ранее стало известно о планах некоторых преступных групп сместить правительство Ариэля Анри. Власти Гаити приняли решение о продлении на месяц чрезвычайного положения на территории столицы страны Порт-о-Пренса из-за противостояния вооруженных банд с сотрудниками правоохранительных органов. Соответствующий указ был опубликован в официальной газете республики Le Moniteur. 3 марта на всей территории департамента Запад ввели режим ЧП и комендантский час. Сам Анри не может после визита в Кению вернуться в страну из-за перестрелок вблизи аэропорта Порт-о-Пренса, продолжающихся с конца февраля. Его самолет вынужден был приземлиться на территории ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико.

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