Байден заявил, что нет нужды отправлять в Польшу дополнительные войска

10:05 Источник: Lenta.ru

Президент США Джо Байден заявил, что на данный момент нет никакой нужды и необходимости в дополнительных войсках США в Польше, которые ранее запрашивала Варшава «для укрепления восточного фланга НАТО». Об этом сообщает Bloomberg.

«Нет необходимости в дополнительных войсках на польской границе, но завтра я обсужу этот вопрос с премьер-министром [Польши Дональдом Туском]», — заявил Байден в преддверии встречи. Lenta.Ru