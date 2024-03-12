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Байден заявил, что нет нужды отправлять в Польшу дополнительные войска

10:05 12.03.2024 Источник: Lenta.ru

Президент США Джо Байден заявил, что на данный момент нет никакой нужды и необходимости в дополнительных войсках США в Польше, которые ранее запрашивала Варшава «для укрепления восточного фланга НАТО». Об этом сообщает Bloomberg.

«Нет необходимости в дополнительных войсках на польской границе, но завтра я обсужу этот вопрос с премьер-министром [Польши Дональдом Туском]», — заявил Байден в преддверии встречи.  Lenta.Ru

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