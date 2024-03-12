10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Авдеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

«С Сергеем Кириенко посетили Авдеевку. Осмотрели авдеевский коксохимзавод, ущерб еще оценят специалисты, но в целом он не претерпел таких критических разрушений, как, например, „Азовсталь“. Пообщались с жителями Авдеевки, передали гуманитарную помощь», — написал он.