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В Киеве заявили, что украинские дети, вернувшиеся из РФ, стремятся уехать назад

10:32 12.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дети, которые вернулись на Украину из России, хотят уехать обратно, поскольку видят преимущества жизни в РФ. Об этом заявил исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.

«Дети, которые вернулись на Украину, стремятся уехать обратно в Россию. Потому что там для них были созданы лучшие условия, они видят себя там лучше реализованными», — сказал он в эфире украинского телеканала «Киев-24».

В декабре прошлого года детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова сообщила, что аппарат уполномоченного по правам ребенка при президенте страны с начала СВО оказал содействие в воссоединении 48 детей с их украинскими родственниками, проживающими на Украине и в других странах.

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