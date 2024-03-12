ПВО сбила еще четыре беспилотника над Белгородской областью
11:05 12.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Система ПВО сбила еще четыре БПЛА самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Борисовском районе сработала наша система ПВО — сбито четыре БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения», — написал он в своем телеграм-канале.
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