ПВО сбила еще четыре беспилотника над Белгородской областью

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система ПВО сбила еще четыре БПЛА самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Борисовском районе сработала наша система ПВО — сбито четыре БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения», — написал он в своем телеграм-канале.