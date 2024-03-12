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Собянин: В колледжах Москвы создадут 90 мастерских и лабораторий

11:49 12.03.2024

В московских колледжах модернизируют более 200 мастерских и лабораторий. По словам мэра Сергея Собянина, также в учебных заведениях создадут 90 новых мастерских и лабораторий.

Градоначальник сообщал, что в рамках нацпроекта «Образование» в Москве ведется комплексная модернизация системы подготовки специалистов со средним профессиональным образованием. Для этого идет обновление материально-технической базы колледжей.

«Практическим занятиям в колледжах отводится порядка 70% учебного времени – только так студенты смогут освоить достаточный объем навыков и компетенций, которые позволят им с первых дней работы успешно встроиться в реальный производственный процесс, - заявил глава города. - Однако сегодня многие колледжи оснащены оборудованием, которое было закуплено 10 или даже 20 лет назад – оно устарело и физически, и морально. Поэтому задача на этот год – модернизировать и переоснастить современным оборудованием 230 мастерских и лабораторий, а также создать 90 новых».

По словам Собянина, в программе обновления значатся колледжи, которые готовят специалистов практически по всем направлениям: от поваров до операторов беспилотных летательных аппаратов. К началу марта новое оборудование было поставлено уже в более 30 колледжей, среди которых Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно».

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