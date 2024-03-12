Украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Курской области
12:00 12.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталась проникнуть на территорию Курской области в районе поселка Теткино, атака была отбита. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«Была попытка прорваться диверсионно-разведывательной группы, стрелковый бой был, но никакого прорыва не было», — сообщил он.
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