Украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Курской области

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталась проникнуть на территорию Курской области в районе поселка Теткино, атака была отбита. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Была попытка прорваться диверсионно-разведывательной группы, стрелковый бой был, но никакого прорыва не было», — сообщил он.