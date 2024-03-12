Корабли ВМФ России приступили к военно-морским учениям в Оманском заливе — МО
12:05 12.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота РФ совместно с кораблями Военно-морских сил (ВМС) Ирана и Китая приступили к военно-морским маневрам «Морской пояс безопасности — 2024». Об этом сообщили в Минобороны (МО) РФ.
«Отряд кораблей Тихоокеанского флота Военно-морского флота (ВМФ) России в составе гвардейского ракетного крейсера „Варяг“ и фрегата „Маршал Шапошников“ приступил к отработке практических задач совместного международного военно-морского учения „Морской пояс безопасности — 2024“ с кораблями ВМС Ирана и Китая», — проинформировали в ведомстве.
Там отметили, что впервые в качестве наблюдателей в маневрах примут участие представители ВМС Азербайджана, Индии, Казахстана, Омана, Пакистана и Южно-Африканской Республики.
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