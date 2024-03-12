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Германский полковник заявил о масштабных проблемах во всех видах Вооруженных сил ФРГ

12:32 12.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все виды Вооруженных сил ФРГ испытывают материально-технические проблемы, поэтому нужно ускорить их модернизацию. Такую оценку вынес в эфире телеканала ARD руководитель Союза военнослужащих Бундесвера, полковник Андре Вюстнер.

«У нас масштабные проблемы — в пропорции к задачам и обстановке — во всех видах Вооруженных сил. В полной готовности нет ни одной бригады Сухопутных войск, и поэтому процесс [модернизации армии] нужно ускорить», — сказал он. При этом Вюстнер не уточнил, что понимает под «полной готовностью» и не привел никаких разъяснений на этот счет.

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