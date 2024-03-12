Сбер обеспечил безопасность первой сделки на цифровой платформе РЭО
12:57 12.03.2024
При поддержке Сбера на электронной торговой площадке (ЭТП) по купле-продаже вторичных материальных ресурсов Российского экологического оператора (РЭО) состоялась первая сделка с применением инструмента смарт-контрактов. Сервис «Безопасная сделка», разработанный Сбером, позволяет удерживать средства до продажи лота, гарантируя безопасность сделки как для продавца, так и для покупателя.
Покупателем и продавцом в этой пилотной сделке выступили компании «ЛОСКУТПРОМ» и «Экомир». Производитель готовых текстильных изделий, в том числе ветоши, приобрёл бывшую в употреблении одежду, сбором и переработкой которой занимается «Экомир».
«Благодаря новому сервису Сбера, в основе которого лежит технология смарт-контрактов, обеспечивается прозрачность расчетов и гарантируется их безопасность для обеих сторон, – рассказал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Средства покупателя сначала поступают на номинальный счёт и замораживаются, а зачисляются на счёт продавца только после подтверждения от платформы РЭО. Этот процесс стопроцентно отсеивает недобросовестных контрагентов и повышает доверие участников рынка друг к другу».
«Вместе с крупнейшим банком России мы договорились о создании специального модуля на цифровой платформе по торговле вторсырьем, – сообщил Денис Буцаев, генеральный директор РЭО. – Проект «Безопасная сделка» реализуется со Сбером. Принцип работы такой же, как у эскроу-счетов. Пока контрагент не выполнит обязательства, средства будут храниться в банке. ЭТП призвана стать удобным инструментом экономики замкнутого цикла для всех игроков нашей отрасли, а также смежных сфер».
РЭО создал электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов в сентябре 2022 года. Чтобы получить услугу, необходимо заполнить анкету в личном кабинете и пройти верификацию.
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