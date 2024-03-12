На границе Белгородской и Курской областей с Украиной уничтожено 100 солдат ВСУ — ФСБ
13:00 12.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России сообщила об уничтожении более 100 человек живой силы противника при попытках украинских вооруженных формирований пересечь границу в Белгородской и Курской областях. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«С 10 марта ФСБ России совместно с приданными подразделениями ВС России пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах указанных субъектов Российской Федерации. Уничтожено свыше 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт», — сообщили в ФСБ.
НОВОСТИ
- 12:57 12.03.2024
- Сбер обеспечил безопасность первой сделки на цифровой платформе РЭО
- 12:32 12.03.2024
- Германский полковник заявил о масштабных проблемах во всех видах Вооруженных сил ФРГ
- 12:20 12.03.2024
- Европарламент намерен подать в суд ЕС на Еврокомиссию за выплату Венгрии 10,2 млрд евро
- 12:05 12.03.2024
- Корабли ВМФ России приступили к военно-морским учениям в Оманском заливе — МО
- 12:00 12.03.2024
- Украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Курской области
- 11:49 12.03.2024
- Собянин: В колледжах Москвы создадут 90 мастерских и лабораторий
- 11:40 12.03.2024
- В школах Подмосковья проходит «Неделя добрых дел»
- 11:32 12.03.2024
- Заболеваемость ковидом в РФ снизилась на 11,6% за неделю
- 11:22 12.03.2024
- Cтартовала Весенняя экономическая школа Сбера и ВШЭ
- 11:20 12.03.2024
- США заботятся не об Украине, а о своих геостратегических планах — МИД КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать