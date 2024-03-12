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НОВОСТИ

На границе Белгородской и Курской областей с Украиной уничтожено 100 солдат ВСУ — ФСБ

13:00 12.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России сообщила об уничтожении более 100 человек живой силы противника при попытках украинских вооруженных формирований пересечь границу в Белгородской и Курской областях. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«С 10 марта ФСБ России совместно с приданными подразделениями ВС России пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах указанных субъектов Российской Федерации. Уничтожено свыше 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт», — сообщили в ФСБ.

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