Швеция не хочет размещать ядерное оружие НАТО на своей территории — МИД

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что его страна не хочет размещать на своей территории ядерное оружие НАТО, а также постоянные военные базы альянса. Об этом он сказал в интервью агентству Anadolu.

«Естественно, войска НАТО будут действовать в Швеции. Однако мы не хотим, чтобы у нас были постоянные базы НАТО. Мы также не видим никаких оснований иметь ядерное оружие на нашей территории в мирное время. В этом вопросе мы пойдем по пути Норвегии и Дании. Только три страны НАТО — США, Англия и Франция — имеют ядерное оружие», — сказал он. Билльстрём напомнил, что «ядерное оружие не размещалось на территории ни одного из других государств — членов альянса с окончания холодной войны».

Глава шведского МИД добавил, что ни один участник НАТО «не обязан иметь ядерное оружие на территории против своей воли». «Поэтому я думаю, что этот вопрос [о возможном размещении ядерного оружия в Швеции] несколько преувеличен. Мы вступили в НАТО без каких-либо предварительных условий по этому вопросу», — сказал он.