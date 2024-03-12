Пентагону потребуется $10 млрд, чтобы заменить переданные Украине вооружения — Politico
13:20 12.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерству обороны США потребуется $10 млрд, чтобы заменить отправленные на Украину вооружения, однако пока необходимых для этого средств у американского оборонного ведомства нет. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.
«Мы не смогли при имеющемся на сегодняшний день финансировании <…> восполнить все, что мы уже предоставили Украине», — отметил чиновник, выступая перед журналистами. Если Пентагон не получит необходимую сумму, добавил представитель ведомства, это «отразится на боеготовности самих США, на их запасах».
Как пояснила Politico, размер этой «дыры» определяется тем, что США придется заменять старые модели вооружений более современными и, соответственно, дорогими образцами. В то же время сумма в $10 млрд не берет в расчет расходы на обучение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также наращивание американского присутствия в Европе после начала специальной военной операции в 2022 году.
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