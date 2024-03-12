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НОВОСТИ

Ереван уведомил Москву о прекращении работы пограничников РФ в Звартноце — Песков

13:32 12.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ получила уведомление от Армении о прекращении работы российских пограничников в аэропорту Звартноц, контакты с Ереваном продолжаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами в ответ на вопрос ТАСС.

«Действительно, ведомственное письмо было получено на этот счет и по линии ведомств сейчас осуществляются контакты. Большего я сейчас сказать не могу», — сказал Песков, комментируя заявление премьера Армении Никола Пашиняна о российских пограничниках в аэропорту Еревана.

Представитель Кремля добавил: «Естественно, контакты на всех возможных уровнях будут продолжаться».

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