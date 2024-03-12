Ереван уведомил Москву о прекращении работы пограничников РФ в Звартноце — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ получила уведомление от Армении о прекращении работы российских пограничников в аэропорту Звартноц, контакты с Ереваном продолжаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами в ответ на вопрос ТАСС.

«Действительно, ведомственное письмо было получено на этот счет и по линии ведомств сейчас осуществляются контакты. Большего я сейчас сказать не могу», — сказал Песков, комментируя заявление премьера Армении Никола Пашиняна о российских пограничниках в аэропорту Еревана.

Представитель Кремля добавил: «Естественно, контакты на всех возможных уровнях будут продолжаться».