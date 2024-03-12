Госдолг развитых стран за 15 лет вырос более чем в два раза — ОЭСР

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суммарный объем государственного долга стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с 2008 года вырос на $30 трлн. Об этом говорится в отчете организации.

В тексте отмечается, что по состоянию на конец 2023 года общий долг правительств стран ОЭСР по облигациям составил $54 трлн, что на $30 трлн больше, чем в 2008 году.

По прогнозам организации, в 2024 году этот показатель вырастет до $56 трлн.

В ОЭСР указывают, что на США приходится примерно половина этого долга, тогда как на Евросоюз — около 20%.

Членами ОЭСР являются 38 государств, в частности США, Канада, большинство стран ЕС. Россия в организацию не входит.