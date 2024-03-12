0
0
82
НОВОСТИ

Госдолг развитых стран за 15 лет вырос более чем в два раза — ОЭСР

14:00 12.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суммарный объем государственного долга стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с 2008 года вырос на $30 трлн. Об этом говорится в отчете организации.

В тексте отмечается, что по состоянию на конец 2023 года общий долг правительств стран ОЭСР по облигациям составил $54 трлн, что на $30 трлн больше, чем в 2008 году.

По прогнозам организации, в 2024 году этот показатель вырастет до $56 трлн.

В ОЭСР указывают, что на США приходится примерно половина этого долга, тогда как на Евросоюз — около 20%.

Членами ОЭСР являются 38 государств, в частности США, Канада, большинство стран ЕС. Россия в организацию не входит.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 12.03.2024
Замораживание деятельности Армении в рамках ОДКБ является политическим решением — Пашинян
0
30
14:12 12.03.2024
Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области — МО РФ
0
86
13:32 12.03.2024
Ереван уведомил Москву о прекращении работы пограничников РФ в Звартноце — Песков
0
147
13:20 12.03.2024
Пентагону потребуется $10 млрд, чтобы заменить переданные Украине вооружения — Politico
0
177
13:05 12.03.2024
Швеция не хочет размещать ядерное оружие НАТО на своей территории — МИД
0
178
13:00 12.03.2024
На границе Белгородской и Курской областей с Украиной уничтожено 100 солдат ВСУ — ФСБ
0
201
12:57 12.03.2024
Сбер обеспечил безопасность первой сделки на цифровой платформе РЭО
0
165
12:32 12.03.2024
Германский полковник заявил о масштабных проблемах во всех видах Вооруженных сил ФРГ
0
218
12:20 12.03.2024
Европарламент намерен подать в суд ЕС на Еврокомиссию за выплату Венгрии 10,2 млрд евро
0
224
12:05 12.03.2024
Корабли ВМФ России приступили к военно-морским учениям в Оманском заливе — МО
0
221

Возврат к списку