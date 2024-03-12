Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области — МО РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение во время выполнения планового полета в Ивановской области. На борту находились 15 человек, сообщили в Минобороны РФ.

«12 марта около 13:00 мск при взлете для выполнения планового полета потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. По докладу с места происшествия причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета», — сообщили там.