Замораживание деятельности Армении в рамках ОДКБ является политическим решением — Пашинян

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что замораживание деятельности его страны в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является политическим решением.

«Не надо политическую позицию и решение путать с юридическими процедурами. Да, мы фактически заморозили свою деятельность в рамках ОДКБ. Это значит, что у нас нет представителя при организации, не участвуем в заседаниях», — сказал он на пресс-конференции.