Замораживание деятельности Армении в рамках ОДКБ является политическим решением — Пашинян
14:32 12.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что замораживание деятельности его страны в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является политическим решением.
«Не надо политическую позицию и решение путать с юридическими процедурами. Да, мы фактически заморозили свою деятельность в рамках ОДКБ. Это значит, что у нас нет представителя при организации, не участвуем в заседаниях», — сказал он на пресс-конференции.
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