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В здание администрации Белгорода врезался украинский беспилотник, двое пострадали

15:00 12.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода, пострадали две женщины. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

«В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника. Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он в своем телеграм-канале.

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