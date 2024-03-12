В здание администрации Белгорода врезался украинский беспилотник, двое пострадали

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода, пострадали две женщины. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

«В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника. Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он в своем телеграм-канале.