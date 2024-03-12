Госдума запрещает сдавать квартиры посуточно при отсутствии в них счетчиков
15:32 12.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект, которым запрещается посуточный наем квартиры, если в ней отсутствуют приборы учета используемых ресурсов.
«Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение, пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение на основании договора найма (в том числе краткосрочного найма) при условии обеспечения соблюдения прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов», — говорится в законопроекте.
Это касается приборов учета в системах электро-, газо-, водо- и теплоснабжения. Документ был разработан с целью закрепления статуса посуточного найма жилья при условии соблюдения законных прав и интересов соседей.
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