Январский рост ВВП РФ оценивается в 4,6% — Мишустин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост ВВП России за январь 2024 года оценивается в 4,6% в годовом выражении. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по реализации нацпроектов и исполнению госпрограмм.

«Продолжим движение вперед, вопреки давлению извне. Что хорошо видно по динамике роста валового внутреннего продукта. Напомню, по итогам прошлого года он увеличился на 3,6%, и это, конечно, только первая оценка. Тренд сохраняется и в 2024 году. Январский рост, в частности, оценивается министерством экономического развития уже в 4,6%», — сказал он.

Глава кабмина обратил внимание, что в некоторых сегментах экономики темпы роста в начале года исчисляются двузначными величинами. «Это производство компьютеров, электронного оборудования, мебели, изделий из кожи, текстиля и многих других материалов», — перечислил премьер.