Январский рост ВВП РФ оценивается в 4,6% — Мишустин
16:12 12.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост ВВП России за январь 2024 года оценивается в 4,6% в годовом выражении. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по реализации нацпроектов и исполнению госпрограмм.
«Продолжим движение вперед, вопреки давлению извне. Что хорошо видно по динамике роста валового внутреннего продукта. Напомню, по итогам прошлого года он увеличился на 3,6%, и это, конечно, только первая оценка. Тренд сохраняется и в 2024 году. Январский рост, в частности, оценивается министерством экономического развития уже в 4,6%», — сказал он.
Глава кабмина обратил внимание, что в некоторых сегментах экономики темпы роста в начале года исчисляются двузначными величинами. «Это производство компьютеров, электронного оборудования, мебели, изделий из кожи, текстиля и многих других материалов», — перечислил премьер.
Новости
- 17:12 12.03.2024
- В Литве задержан первый автомобиль с российскими госномерами
- 17:00 12.03.2024
- ВС РФ освободили населенный пункт Невельское на донецком направлении
- 16:32 12.03.2024
- Власти Курска приняли решение перевести школьников на дистанционное обучение
- 16:00 12.03.2024
- Глава Гагаузии заявила, что власти Молдавии ищут способ наказать ее за встречу с Путиным
- 15:32 12.03.2024
- Госдума запрещает сдавать квартиры посуточно при отсутствии в них счетчиков
- 15:12 12.03.2024
- В Индии впервые разбился истребитель собственной разработки Tejas
- 15:05 12.03.2024
- Первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин принял участие в заседании совета директоров Фонда «Сколково»
- 15:00 12.03.2024
- В здание администрации Белгорода врезался украинский беспилотник, двое пострадали
- 14:32 12.03.2024
- Замораживание деятельности Армении в рамках ОДКБ является политическим решением — Пашинян
- 14:12 12.03.2024
- Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать