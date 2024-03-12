Власти Курска приняли решение перевести школьников на дистанционное обучение
16:32 12.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Школьники Курска будут переведены на дистанционное обучение 13–15 марта. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Игорь Куцак.
«В связи с последними событиями принял решение перевести школьников на дистанционное обучение. 13–15 марта дети будут учиться в удаленном формате. В детских садах, при отсутствии возможности у родителей оставить детей дома, будут работать дежурные группы», — написал он.
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