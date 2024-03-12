ВС РФ освободили населенный пункт Невельское на донецком направлении
17:00 12.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы (ВС) России освободили на донецком направлении населенный пункт Невельское. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Невельское Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции», — сказали там.
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