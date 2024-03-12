0
0
106
НОВОСТИ

ВС РФ освободили населенный пункт Невельское на донецком направлении

17:00 12.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) России освободили на донецком направлении населенный пункт Невельское. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Невельское Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции», — сказали там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

17:12 12.03.2024
В Литве задержан первый автомобиль с российскими госномерами
0
79
16:32 12.03.2024
Власти Курска приняли решение перевести школьников на дистанционное обучение
0
136
16:12 12.03.2024
Январский рост ВВП РФ оценивается в 4,6% — Мишустин
0
163
16:00 12.03.2024
Глава Гагаузии заявила, что власти Молдавии ищут способ наказать ее за встречу с Путиным
0
187
15:32 12.03.2024
Госдума запрещает сдавать квартиры посуточно при отсутствии в них счетчиков
0
226
15:12 12.03.2024
В Индии впервые разбился истребитель собственной разработки Tejas
0
234
15:05 12.03.2024
Первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин принял участие в заседании совета директоров Фонда «Сколково»
0
219
15:00 12.03.2024
В здание администрации Белгорода врезался украинский беспилотник, двое пострадали
0
225
14:32 12.03.2024
Замораживание деятельности Армении в рамках ОДКБ является политическим решением — Пашинян
0
305
14:12 12.03.2024
Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области — МО РФ
0
346

Возврат к списку