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В Литве задержан первый автомобиль с российскими госномерами

17:12 12.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый автомобиль с российскими регистрационными номерами задержан в Литве. Об этом сообщил таможенный департамент балтийской республики.

«На КПП в населенном пункте Медининкай задержан автомобиль с российскими номерами, водитель которого — гражданин Молдавии — намеревался выехать в Белоруссию», — говорится в сообщении.

По факту административного нарушения составлен соответствующий протокол. Автомобиль, который оценен в 41,7 тысячи евро, как отметила таможня, «будет, скорее всего, конфискован».

Транспортное средство зарегистрировано на имя гражданки России. В момент задержания ее в машине не было. Водитель заявил, что о новом порядке не знал.

Литовские власти ранее предупредили, что с 11 марта не покинувшие территорию республики автомобили с российскими госномерами подлежат конфискации. Исключение сделано для дипломатического транспорта и машин, следующих транзитом в Калининград и в обратном направлении.

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