В Литве задержан первый автомобиль с российскими госномерами
17:12 12.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый автомобиль с российскими регистрационными номерами задержан в Литве. Об этом сообщил таможенный департамент балтийской республики.
«На КПП в населенном пункте Медининкай задержан автомобиль с российскими номерами, водитель которого — гражданин Молдавии — намеревался выехать в Белоруссию», — говорится в сообщении.
По факту административного нарушения составлен соответствующий протокол. Автомобиль, который оценен в 41,7 тысячи евро, как отметила таможня, «будет, скорее всего, конфискован».
Транспортное средство зарегистрировано на имя гражданки России. В момент задержания ее в машине не было. Водитель заявил, что о новом порядке не знал.
Литовские власти ранее предупредили, что с 11 марта не покинувшие территорию республики автомобили с российскими госномерами подлежат конфискации. Исключение сделано для дипломатического транспорта и машин, следующих транзитом в Калининград и в обратном направлении.
НОВОСТИ
- 17:00 12.03.2024
- ВС РФ освободили населенный пункт Невельское на донецком направлении
- 16:32 12.03.2024
- Власти Курска приняли решение перевести школьников на дистанционное обучение
- 16:12 12.03.2024
- Январский рост ВВП РФ оценивается в 4,6% — Мишустин
- 16:00 12.03.2024
- Глава Гагаузии заявила, что власти Молдавии ищут способ наказать ее за встречу с Путиным
- 15:32 12.03.2024
- Госдума запрещает сдавать квартиры посуточно при отсутствии в них счетчиков
- 15:12 12.03.2024
- В Индии впервые разбился истребитель собственной разработки Tejas
- 15:05 12.03.2024
- Первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин принял участие в заседании совета директоров Фонда «Сколково»
- 15:00 12.03.2024
- В здание администрации Белгорода врезался украинский беспилотник, двое пострадали
- 14:32 12.03.2024
- Замораживание деятельности Армении в рамках ОДКБ является политическим решением — Пашинян
- 14:12 12.03.2024
- Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать