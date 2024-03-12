МВД РФ объявило в розыск эстонского министра по уголовной статье

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс объявлен Министерством внутренних дел России в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска министерства.

«Ляэнеметс Лаури. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе. По какой статье ведется розыск, в базе не указано.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в отношении Ляэнеметса возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.