Nord Stream AG собирается судиться со страховщиками газопровода

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оператор «Северного потока» — компания Nord Stream AG — подала в Высокий суд Лондона иск почти на 400 млн евро к страховщикам из-за их отказа покрыть ущерб от взрывов на газопроводе. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на документы суда.

Иск был подан в феврале, в качестве ответчиков выступят компании Lloyd's of London и Arch Insurance.