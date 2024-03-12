Nord Stream AG собирается судиться со страховщиками газопровода
18:30 12.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оператор «Северного потока» — компания Nord Stream AG — подала в Высокий суд Лондона иск почти на 400 млн евро к страховщикам из-за их отказа покрыть ущерб от взрывов на газопроводе. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на документы суда.
Иск был подан в феврале, в качестве ответчиков выступят компании Lloyd's of London и Arch Insurance.
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