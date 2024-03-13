Путин рассказал, что будет, если Польша введет войска на Украину
09:00 13.03.2024 Источник: Газета.Ru
Если Польша введет войска на Украину, то уже не уйдет оттуда. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости сказал президент России Владимир Путин.
По словам российского лидера, Польша хочет вернуть земли, которые считает своими. Поэтому, президент считает, что польские войска могут использовать «прикрытие украинско-белорусской границы» как повод для того, чтобы войти на территорию Украины. Однако в итоге поляки захотят вернуть земли, которые считают историческим своими, уверен Путин.
«Они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими, и которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине. Они, конечно, хотят вернуть их», — пояснил Путин. Газета.Ru
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