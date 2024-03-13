Более 30 БПЛА уничтожены за ночь над Воронежской областью

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за ночь уничтожили более 30 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Воронежской области. Есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья, сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«Уважаемые жители Воронежской области, опасность атаки БПЛА пока сохраняется. За ночь на территории региона средствами ПВО обнаружены и уничтожены более 30 беспилотников. Согласно оперативным данным с мест падения остатков сбитых объектов, в ряде муниципалитетов есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья», — написал он.