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Трамп набирает необходимые для выдвижения кандидатом на выборах голоса — прогноз CNN

09:20 13.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп набирает необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента Соединенных Штатов. Об этом свидетельствует прогноз, представленный во вторник телеканалом CNN.

По данным CNN, Трамп во вторник выигрывает первичные выборы в штатах Вашингтон, Джорджия и Миссисипи, что обеспечивает ему поддержку 1 219 делегатов к настоящему моменту.

При этом по правилам Республиканской партии претендент должен набрать 1 215 голосов делегатов для выдвижения кандидатом от Республиканской партии.

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