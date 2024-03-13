В результате атаки украинского БПЛА на нефтезавод в Рязанской области есть пострадавшие

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал нефтезавод в Рязанской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Павел Малков.

«Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание. По предварительной информации, есть пострадавшие», — написал он