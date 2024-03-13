Россия технически готова к ядерной войне - Путин
10:00 13.03.2024 Источник: РБК
Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, заявил президент Владимир Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву. «С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они [ядерные ракеты] у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности», — заявил Путин, отвечая на вопрос, действительно ли Россия готова к ядерной войне.
Говоря о тактическом ядерном оружии, президент подчеркнул, что необходимости применять его в ходе спецоперации на Украине никогда не было. На уточняющий вопрос, значит ли это, что такая мысль ему в голову не приходила, Путин ответил: «Нет, а зачем?» РБК
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