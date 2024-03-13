Макрон, Шольц и Туск проведут 15 марта встречу в Берлине по Украине — Politico

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск встретятся 15 марта в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем для обсуждения ситуации на Украине. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, французский и германский политики проведут днем двустороннюю встречу, а затем к ним присоединится польский премьер. Politico указывает, что это будет первая встреча в формате «Веймарского треугольника» с тех пор, как Туск занял пост главы правительства в декабре прошлого года.

По данным источника издания, цель встречи состоит в демонстрации сплоченности лидеров в работе по украинскому вопросу на фоне сообщений в СМИ об усиливающихся разногласиях. Подписание документов или объявление конкретных соглашений, пишет газета, не запланировано.