Макрон, Шольц и Туск проведут 15 марта встречу в Берлине по Украине — Politico
10:05 13.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск встретятся 15 марта в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем для обсуждения ситуации на Украине. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, французский и германский политики проведут днем двустороннюю встречу, а затем к ним присоединится польский премьер. Politico указывает, что это будет первая встреча в формате «Веймарского треугольника» с тех пор, как Туск занял пост главы правительства в декабре прошлого года.
По данным источника издания, цель встречи состоит в демонстрации сплоченности лидеров в работе по украинскому вопросу на фоне сообщений в СМИ об усиливающихся разногласиях. Подписание документов или объявление конкретных соглашений, пишет газета, не запланировано.
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