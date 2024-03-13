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НОВОСТИ

Власти Гагаузии обсуждают с РФ прямые поставки газа в автономию

11:05 13.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила, что обсуждает с руководством России прямые поставки газа в автономию по сниженным ценам.

«Для жителей автономии вопрос дешевого газа очень важен, поэтому я обратилась к России с просьбой, чтобы мы могли получать газ напрямую от „Газпрома“ по сниженному тарифу. Сейчас мы обсуждаем с ними размер специального тарифа для Гагаузии, как газ будет поставляться юридически и практические тонкости. Есть полное понимание и поддержка по этому вопросу», — сказала Гуцул на брифинге в Кишиневе.

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