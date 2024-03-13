Минобороны Украины надеется сменить 330 тыс. военных путем мобилизации
11:20 13.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство обороны Украины рассчитывает за счет активной мобилизации сменить на основе ротации 330 тыс. военнослужащих, которые дислоцированы в зоне боевых действий. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на Минобороны.
Согласно этим данным, ведомство надеется провести ротацию 330 тыс. военнослужащих в зоне боевых действий. Остальные мобилизованные в зависимости от ситуации восполнят потери Вооруженных сил Украины и будут «удовлетворять другие военные нужды».
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