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НОВОСТИ

Минобороны Украины надеется сменить 330 тыс. военных путем мобилизации

11:20 13.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Украины рассчитывает за счет активной мобилизации сменить на основе ротации 330 тыс. военнослужащих, которые дислоцированы в зоне боевых действий. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на Минобороны.

Согласно этим данным, ведомство надеется провести ротацию 330 тыс. военнослужащих в зоне боевых действий. Остальные мобилизованные в зависимости от ситуации восполнят потери Вооруженных сил Украины и будут «удовлетворять другие военные нужды».

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